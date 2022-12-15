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15 декабря 2022 года 09:50
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг со снижения в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2140-2155 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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