Возможно ослабление рубля до 65 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 65 руб./$1 в ближайшее время, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Давление на позиции рубля сохраняется. Мы полагаем, что доллар может инерционно выйти к отметке 65 руб./$1, однако скорее в моменте, дальнейшего укрепления доллара пока не ожидаем. В пятницу в центре внимания инвесторов заседание ЕЦБ на котором регулятор может проявить более жесткую позицию по повышению ключевой ставки, чем ожидает рынок, а пара евро/доллар выйти за отметку 1,07", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.