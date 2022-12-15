Пробой вверх уровня 65 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль начала выход из боковика вверх, но пробой сильного сопротивления на уровне 65 руб./$1 в условиях приближения разгара налогового периода маловероятен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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