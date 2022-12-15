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15 декабря 2022 года 09:30
Пробой вверх уровня 65 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"
Пара доллар/рубль начала выход из боковика вверх, но пробой сильного сопротивления на уровне 65 руб./$1 в условиях приближения разгара налогового периода маловероятен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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