Возможно снижение котировок нефти до $80-81/барр. - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровней $80-81 за баррель в ходе текущей коррекции, полагают эксперты BCS Express.

"Нефтяные цены росли в среду третий день подряд, поддерживаемые замедлением роста ставок ФРС, улучшением прогнозов по спросу от МЭА, а также затягивающимся простоем трубопровода Keystone, по которому нефть из Канады прокачивается в США. Сдерживающим фактором стал резкий рост запасов нефти в США, связанный с сокращением переработки, - отмечают аналитики в обзоре. - В пятницу утром стоимость фьючерсов на нефть марки Brent корректируется, что выглядит вполне логичным после дней роста и достижения первой цели отскока. Настроения на рынке улучшаются, но после подъема на 10% с минимумов нужна пауза. В ходе коррекции вероятен ретест зоны $80-81 за баррель в качестве поддержки".

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