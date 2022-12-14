Пара доллар/рубль вряд ли превысит отметку 65 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль вряд ли превысит отметку 65 руб./$1 при отсутствии каких-либо негативных новостей, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар на вечерних торгах превысил отметку 64 руб./$1 впервые с октября, продолжает дорожать и евро, превысивший вечером уровень в 68,5 руб./EUR1, - констатирует эксперт. - Примечательно, что падение курса рубля происходит на фоне возобновившегося роста цены на нефть, которая опять превысила $80 за баррель. Падение рубля, скорее всего, может быть вызвано спекулятивными причинами: валютный рынок опасается, что ФРС может опять ужесточить риторику, что приведёт к резкому росту курса доллара по отношению к валютам развивающихся стран. Кроме того, с 2023г Минфин постепенно начнёт возобновлять покупки валюты в ФНБ согласно обновлённому бюджетному правилу".

Хотя по новому бюджетному правилу приобретаться будут преимущественно валюты дружественных стран, например, китайский юань, в любом случае потенциальные массивные продажи рубля могут уже сейчас давать определённый сигнал, что хранить деньги в рублях рискованно, полагает Мильчакова.

"Мы ожидаем, что доллар может дорасти до 65 руб./$1, но далее он может не пойти, если не будет каких-либо негативных новостей, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Евро может повыситься до 70 руб./EUR1. Однако на этих уровнях рубль окажется достаточно сильно перепродан, и у него будут шансы с этих уровней возобновить рост".

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