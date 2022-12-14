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14 декабря 2022 года 18:52

Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "продавать" акциям Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "продавать" акциям Xiaomi Corp. с целевой ценой HKD9,0 за штуку, отмечается в материале аналитиков Сергея Вахрамеева и Александра Гайды.

"Из-за спада на рынке смартфонов, вызванного ослаблением спроса на фоне замедления роста мировой экономики, котировки Xiaomi за последний год упали на 39% - гораздо сильнее, чем акции конкурентов, Apple и Samsung Electronics (потерявшие в стоимости 17% и 28% соответственно), - пишут эксперты. - Тем не менее с локального минимума в октябре акции компании выросли в цене на 33%, и мы считаем их стоимость завышенной. Китайские компании технологического сектора, в том числе производители оборудования, испытывают большие трудности в связи с ухудшением операционных показателей, и, на наш взгляд, еще рано говорить об их восстановлении. При лучших перспективах роста чистой прибыли в ближайшие четыре года коэффициент P/E 2023П, с которым торгуются бумаги Xiaomi, на 54% выше медианы конкурентов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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