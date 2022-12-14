BCS Express рекомендует покупать бумаги TCS Group

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать бумаги TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы считаем TCS довольно недооцененной финтех-компанией с диверсифицированным бизнесом (не только кредитным) с P/E 23e 11,6x и P/BV 23e 2,2x - значительно ниже исторических уровней. Отмечаем усилия компании по сохранению раскрытия и обязательных платежей (купон по еврооблигациям), несмотря на текущие рыночные ограничения, а также выделяем ее сильную финансовую позицию", - пишут эксперты.

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