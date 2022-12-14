Цена акций Tesla продолжит коррекцию в ближайшее время - Freedom Finance Global

Котировки акций Tesla будут корректироваться вниз в ближайшее время, однако долгосрочные перспективы цены бумаги достаточно благоприятны, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"В качестве позитивного аспекта мы отмечаем, что автопроизводитель смог урегулировать проблему с падением поставок автомобилей в Китае. Однако ряд негативных факторов, не связанных с операционными показателями Tesla, продолжают оказывать давление на котировки эмитента. В частности, мы отмечаем усиление конкуренции со стороны других отраслевых игроков на рынках США и Поднебесной, - пишет эксперт в обзоре. - Еще одним фактором давления выступают высказывания Илона Маска в социальных сетях. Кроме того, у инвесторов вызывает беспокойство повышенное внимание СЕО Tesla к приобретенной осенью Twitter. Участники торгов опасаются, что Маск не сможет уделять достаточно внимания развитию автопроизводителя, и обсуждают вопрос о том, кто сейчас принимает важные решения в Tesla. Помимо репутационных рисков, также растут и геополитические. Обострение американо-китайских отношений в этом году также затрагивает эмитента, значительная часть операций которого сосредоточена в Поднебесной".

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