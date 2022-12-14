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14 декабря 2022 года 15:26
S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3980-4030п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3980-4030 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 пробил верхнюю границу нисходящего канала, но по итогам торгов вернулся к уровням 12 декабря, остановившись ниже 200-дневной скользящей средней. Индикаторы не подают сигналов к росту: RSI остается в нейтральной зоне, а MACD указывает на возможность продолжения нисходящего тренда. Таким образом, для индекса широкого рынка сохраняется вероятность негативной динамики", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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