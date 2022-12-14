Вероятна фиксация прибыли в бумагах Polymetal и Полюса в конце торгов среды - Freedom Finance Global

Вероятна фиксация прибыли в бумагах Polymetal и "Полюса" в конце торгов среды, отмечается в комментарии Freedom Finance Global.

"Котировки золотодобытчиков укрепляются после выхода вчерашних данных об инфляции в США: поскольку она снизилась более значительно в сравнении с прогнозами, инвесторы ожидают замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению доллара и повышению мировых цен на золото. Вероятнее всего, рост бумаг Polymetal и "Полюса" продолжится до конца торгового дня, но перед завершением сессии не исключены фиксация спекулятивной прибыли и откат котировок", - пишет аналитик Владимир Чернов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.