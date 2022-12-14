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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль может завершить год на уровне 63 руб./$1 - Райффайзенбанк
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14 декабря 2022 года 14:01

Рубль может завершить год на уровне 63 руб./$1 - Райффайзенбанк

Рубль может завершить текущий год на уровне 63 руб./$1 и продолжит ослабление в 2023 году, полагают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

"Ключевую роль в динамике счета текущих операций играет торговый баланс - его сальдо за прошедшие месяцы IV кв. в среднем сократилось до $16 млрд против $22,7 млрд, - пишут эксперты. - В декабре с учетом вступления в силу санкционных ограничений на экспорт российской нефти тенденция продолжится - нефтяное эмбарго со стороны ЕС напрямую ограничивает физические объемы поставок, а введение ценового потолка может повлиять на поставки в третьи страны, усложнив процесс транспортировки. На этом фоне, в первой половине декабря курс рубля ослаб к уровню 63 руб./$1 после 60-61 руб./$1 в ноябре".

При этом стратеги банка полагают, что у рубля остается потенциал для ослабления в 2023г за счет растянутого во времени эффекта от внешнеторговых ограничений. Согласно их прогнозу, курс может закончить этот год на уровне 63 руб./$1, а 2023г - 73 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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