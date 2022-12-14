ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам декабрьского заседания - Банк "Открытие"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам декабрьского заседания, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Эксперт напоминает, что с момента предыдущего решения по ставке наблюдается начало реализации как проинфляционных тенденций - ослабления рубля, роста дефицита бюджета - так и дезинфляционных, к которым можно отнести снижение мировых цен на продовольствие. Пока между этими факторами сохраняется хрупкий баланс, выражающийся в сохранении инфляции на целевой траектории 4%. При этом ноябрьское снижение инфляционных ожиданий с 12,8% до 12,2%, по мнению Петроневича, не может пока выступать сигналом для каких-либо действий, поскольку вполне может укладываться в характерную пилообразную динамику этого показателя.

На взгляд аналитика, на банковском рынке наблюдается постепенная нормализация кредитной активности после шока, вызванного мобилизацией, однако сберегательная активность населения восстанавливается не так быстро. В этих условиях рост ставки или даже жесткая риторика в отношении будущей денежно-кредитной политики, по оценке Петроневича, может спровоцировать торможение кредитования и препятствовать восстановлению экономической активности после провала в октябре. Снижение ставок, напротив, может подорвать восстановление сберегательной активности.

"Наблюдаемое ослабление рубля не несет пока выраженной инфляционной угрозы, - считает стратег банка. - Стоимость бивалютной корзины хотя и выросла до 65 рублей, находится ниже диапазона 2016-2021гг. Впрочем, дальнейшее ослабление рубля и снижение экспортных доходов от нефти выступают сейчас основным краткосрочным риском для российской экономики. Однако и тут неопределенность остается высокой и напрямую зависит от ряда экономических, политических и эпидемиологических факторов, что не требует от Банка России незамедлительных действий".

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