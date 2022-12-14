Потенциал роста цены золота выше $1880/унц. пока остается под вопросом - "Финам

Возможность ухода цены золота выше уровня в $1880 за тройскую унцию пока остается под вопросом, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"После выхода во вторник данных, показавших очередное снижение потребительской инфляции в США, доходности по UST еще больше опустились, что ослабило индекс доллара. А сочетание этих двух факторов быстро подняло цены на драгметаллы. Котировки золота во вторник вечером пробились выше сопротивления на уровне $1820 за тройскую унцию и переписали ценовые максимумы с конца июня, побывав на отметке $1836. Однако закрепится выше этого рубежа не удалось, поэтому дальнейший подъем цен в район $1880 пока под вопросом", - указывает эксперт инвесткомпании.

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