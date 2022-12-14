Вероятность формирования полноценной среднесрочной коррекции индекса Hang Seng высока - BCS Express

Вероятность формирования полноценной коррекции по индексу Hang Seng с первой целью на уровне 18000 пунктов в среднесрочной перспективе высока, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал умеренный рост в среду после выхода данных об инфляции в США за ноябрь. Среднесрочный прогноз пока без изменений. Бенчмарк может временно задержаться на текущих уровнях, но затем, исходя из технической картины индикаторов сантимента и торговых моделей, с высокой вероятностью начнет формирование полноценной коррекции. Если не появится дополнительных драйверов для роста, первой целью для снижения пока выглядит район 18000 пунктов, - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии. - В 2023 году, если не произойдет значительных негативных макрособытий, индекс после коррекции может продолжить рост, как минимум до первой цели в районе 20900 пунктов".

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