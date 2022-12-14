.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $82/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
14 декабря 2022 года 11:23

Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $82/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $82 за баррель Brent, если по итогам заседания ФРС США станет очевидным смягчение позиций регулятора, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы Brent во вторник смогли превысить $80/барр., поддерживаемые ослаблением доллара. - напоминают аналитики. - В СМИ были опубликованы детали ответных действий РФ на введенные нефтяные санкции. Сообщается, что российская нефть не будет поставляться по контрактам, в которых учитывается ценовой потолок, а также в страны, поддержавшие эти ограничения. Такой сценарий в целом не оправдал опасения более жестких действий, что сдерживает рост котировок. Давление на цены оказывают и вышедшие ночью недельные данные от API, указавшие на рост запасов нефти в США за неделю максимальными темпами с марта 2021г".

Эксперты напоминают, что в среду выйдет официальная статистика по запасам, но ее влияние на нефтяной рынок, по их мнению, может быть ограниченным. Инвесторы в первую очередь ждут итогов заседания ФРС. При смягчении позиции регулятора фьючерсы Brent могут расти в сторону $82/барр., полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
14 декабря 2022 года 18:52
Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "продавать" акциям Xiaomi
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "продавать" акциям Xiaomi Corp. с целевой ценой HKD9,0 за штуку, отмечается в материале аналитиков Сергея Вахрамеева и Александра Гайды. "Из-за спада на рынке смартфонов, вызванного ослаблением спроса на фоне замедления роста мировой экономики,...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 18:27
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $119,9 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Макроэкономическая неопределенность и введенный властями США запрет на поставку...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 17:56
BCS Express рекомендует покупать бумаги TCS Group
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать бумаги TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. "Мы считаем TCS довольно недооцененной финтех-компанией с диверсифицированным бизнесом (не только кредитным) с P/E...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 17:33
Цена акций Tesla продолжит коррекцию в ближайшее время - Freedom Finance Global
Котировки акций Tesla будут корректироваться вниз в ближайшее время, однако долгосрочные перспективы цены бумаги достаточно благоприятны, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "В качестве позитивного аспекта мы отмечаем, что автопроизводитель смог урегулировать проблему с...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 17:06
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BOC Hong Kong
Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций BOC Hong Kong с прогнозной стоимостью на уровне 32,38 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале. "BOC Hong Kong - наш фаворит в банковском сектора Гонконга. Это один из ведущих региональных банков, активно...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 16:38
Котировки золота обладают шансами на рост - "Открытие Инвестиции"
Котировки золота, вероятно, будут расти вместе с процессом смягчения позиции ФРС США, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Плюс к этому в мире наблюдается тенденция снижения роли доллара в международных резервах центральных банков: регуляторы...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 16:12
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Broadcom
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Broadcom с прогнозной стоимостью на уровне $550 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента нейтрально-негативно. Компания поддерживает высокие уровни рентабельности и выплат акционерам в...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 15:46
Возможно продолжение ослабления рубля в краткосрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С технической точки зрения снижение рубля в последние дни проходит постепенно, что позволяет избежать его перепроданности и, по...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 15:26
S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3980-4030п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3980-4030 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 пробил верхнюю границу нисходящего канала, но по итогам торгов вернулся к уровням 12 декабря, остановившись ниже 200-дневной...    читать дальше
.
14 декабря 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 390 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 390 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: 345 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "Татнефть"...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.