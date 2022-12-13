Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Constellation Energy Corp. с целевой ценой $77 за штуку на горизонте двух месяцев, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"Вряд ли ближайших квартальных отчетах Constellation Energy сможет зафиксировать значительно более высокую прибыль в сравнении с общерыночными ожиданиями. Дивидендная доходность акций (0,6%) существенно меньше, чем у сопоставимых компаний. Ожидаемый рост прибыли Constellation Energy в 2023г выше, чем у конкурентов, но значения форвардных мультипликаторов за 2023 и 2024 годы также говорят о существенной премии к аналогам, что открывает возможности для снижения котировок акций компании в течение ближайшего квартала. Полагаем, что в краткосрочной перспективе акции Constellation Energy могут показать динамику хуже, чем у других предприятий коммунального сектора и компаний в сегменте альтернативной энергетики ввиду довольно высокой перекупленности", - пишет эксперт.

Constellation Energy Corporation - один из ведущих американских поставщиков электроэнергии и крупнейший в стране оператор атомных электростанций.

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