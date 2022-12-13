Вероятно сохранение паузы в изменении ставки ЦБ РФ в декабре 2022г - "Велес Капитал"

Вероятно сохранение паузы в изменении ключевой ставки Банка России на заседании в декабре 2022 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным событием для локального денежного рынка станет пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы ожидаем ее сохранение на уровне 7,5%. Годовая инфляция замедляется, однако инфляционные ожидания остаются повышенными, устойчивой тенденции к их снижению не видно. В этих условиях ЦБ, вероятно, сохранит паузу в процентной политике, - пишет эксперт в обзоре. - В то же время мы не исключаем, что регулятор может ужесточить сигнал в отношении своих дальнейших действий по ставке из-за усиления инфляционных рисков со стороны бюджетной политики. Этому будет способствовать повышение оценки дефицита федерального бюджета на конец текущего года. В следующем году проинфляционные риски на фоне расширения бюджетного дефицита могут быть усилены сокращением валютной выручки из-за санкционных ограничений на экспорт (с соответствующим ослаблением рубля). При этом вернуться к смягчению процентной политики в следующем году ЦБ, на наш взгляд, сможет лишь при формировании устойчивой тенденции снижения инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий бизнеса".

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