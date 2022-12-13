"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку цены акций "АЛРОСА" из-за неопределенности с дивидендами, отсутствия публикации отчетности и риска дополнительных налогов, сообщается в материале.

"Пресс-служба "АЛРОСА" уточнила параметры дополнительного НДПИ на добычу алмазов компании: планируется его суммарное увеличение на 19 млрд рублей. Это соответствует наименее негативному сценарию. Считаем, что рынок уже учел в оценке эффект от дополнительного НДПИ: акции снизились на 5% к цене закрытия в четверг, при этом прямой эффект на рыночную капитализацию в этом сценарии составляет минус 4%, - отмечают эксперты. - После выплаты НДПИ у компании остаются возможности для выплаты дивидендов, если акционерами будет принято решение таким образом пополнить федеральный и региональный бюджеты. По нашей оценке, свободный денежный поток за 2022 год может составить 58 млрд рублей. Кроме того, эмитент теоретически может выплатить оставшийся нераспределенный денежный поток за 2П21: компания формально выполнила дивидендную политику, выплатив 100% FCF за 1П21, что превысило 50% чистой прибыли за весь 2021 год, и не стала выплачивать дивиденды за 2П21. В базовом сценарии ожидаем дивидендную доходность "АЛРОСА" в 8% за 2022 год. С одной стороны, свободный денежный поток позволяет компании выплатить более высокие дивиденды. Но с другой стороны, сохраняется риск изъятия денежного потока через НДПИ, а не выплату дивидендов".

"Ранее мы исключили акции эмитента" из топ-10 акций России из-за краткосрочных рисков замедления спроса на алмазы. Считаем бизнес компании фундаментально привлекательным из-за структурного дефицита алмазов в мире, но сохраняем осторожный взгляд на акции из-за неопределенности с дивидендами, отсутствия публикации отчетности и риска дополнительных налогов", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.