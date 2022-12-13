.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 декабря 2022 года 16:18
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку цены акций "АЛРОСА" из-за неопределенности с дивидендами, отсутствия публикации отчетности и риска дополнительных налогов, сообщается в материале. "Пресс-служба "АЛРОСА" уточнила параметры дополнительного НДПИ на добычу алмазов компании: планируется его суммарное увеличение на 19 млрд рублей. Это соответствует наименее негативному сценарию. Считаем, что рынок уже учел в оценке эффект от дополнительного НДПИ: акции снизились на 5% к цене закрытия в четверг, при этом прямой эффект на рыночную капитализацию в этом сценарии составляет минус 4%, - отмечают эксперты. - После выплаты НДПИ у компании остаются возможности для выплаты дивидендов, если акционерами будет принято решение таким образом пополнить федеральный и региональный бюджеты. По нашей оценке, свободный денежный поток за 2022 год может составить 58 млрд рублей. Кроме того, эмитент теоретически может выплатить оставшийся нераспределенный денежный поток за 2П21: компания формально выполнила дивидендную политику, выплатив 100% FCF за 1П21, что превысило 50% чистой прибыли за весь 2021 год, и не стала выплачивать дивиденды за 2П21. В базовом сценарии ожидаем дивидендную доходность "АЛРОСА" в 8% за 2022 год. С одной стороны, свободный денежный поток позволяет компании выплатить более высокие дивиденды. Но с другой стороны, сохраняется риск изъятия денежного потока через НДПИ, а не выплату дивидендов". "Ранее мы исключили акции эмитента" из топ-10 акций России из-за краткосрочных рисков замедления спроса на алмазы. Считаем бизнес компании фундаментально привлекательным из-за структурного дефицита алмазов в мире, но сохраняем осторожный взгляд на акции из-за неопределенности с дивидендами, отсутствия публикации отчетности и риска дополнительных налогов", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
13 декабря 2022 года 19:01
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Constellation Energy Corp. с целевой ценой $77 за штуку на горизонте двух месяцев, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. "Вряд ли ближайших квартальных отчетах Constellation Energy сможет зафиксировать значительно... читать дальше
.13 декабря 2022 года 18:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций Oracle Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $108 за штуку и потенциалом роста 33% с текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Компания Oracle по результатам II квартала 2023 ф. г. с окончанием 30 ноября отчиталась о росте выручки на 18%... читать дальше
.13 декабря 2022 года 17:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,61%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании "Abbott увеличивает квартальные... читать дальше
.13 декабря 2022 года 17:35
Вероятно сохранение паузы в изменении ключевой ставки Банка России на заседании в декабре 2022 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Основным событием для локального денежного рынка станет пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы ожидаем ее... читать дальше
.13 декабря 2022 года 17:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 382,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 323,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Роснефть" выделяет наличие... читать дальше
.13 декабря 2022 года 16:47
Существуют риски усиления ослабления рубля в ближайшее время, считает эксперт BCS Experss Дмитрий Бабин. "Несмотря на приближение налогового периода, рубль остается под давлением сразу нескольких факторов. Это и сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на сырье, наблюдаемое еще с лета, и... читать дальше
.13 декабря 2022 года 15:48
Вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании регулятора в пятницу, 16 декабря 2022 года, считают аналитики ITinvest. "Наиболее важным событием на локальном рынке облигаций на неделе станет последнее в этом году заседание Банка России по монетарной политике. Наши... читать дальше
.13 декабря 2022 года 15:29
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сдержанно оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота" в краткосрочной перспективе, сообщается в материале. "Хотя тема вывода иностранного флота из бермудского реестра положительна для "Аэрофлота", мы сдержанно оцениваем потенциал роста бизнеса и... читать дальше
.13 декабря 2022 года 15:08
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря, полагают аналитики Sber CIB. По мнению аналитиков инвестбанка, данный момент острой необходимости в изменении ставки нет, так как текущие темпы инфляции остаются низкими, что объясняется... читать дальше
.13 декабря 2022 года 14:48
Беспрецедентное падение рынка акций РФ создает интересные возможности для покупки на долгосрочную перспективу, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рынок оторван от траектории международных площадок, а привычные поводыри не работают, - отмечает аналитик инвесткомпании. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.