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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в пятницу, 16 декабря - ITinvest
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13 декабря 2022 года 15:48

Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в пятницу, 16 декабря - ITinvest

Вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании регулятора в пятницу, 16 декабря 2022 года, считают аналитики ITinvest.

"Наиболее важным событием на локальном рынке облигаций на неделе станет последнее в этом году заседание Банка России по монетарной политике. Наши ожидания итогов совпадают с консенсус-прогнозом рынка и предполагают сохранение текущих монетарных параметров, то есть ключевой ставки на уровне 7,5%, - пишут эксперты. - Главным доводом в пользу такого решения выступает то, что актуальная статистика по инфляции пока не фиксирует усиления давления на потребительские цены. Годовой показатель находится на уровне 12,5%, а его недавний рост связан с влиянием разовых факторов (пересмотр тарифов ЖКХ). На ожидания сохранения текущих монетарных параметров указывают и уровни доходности на коротком участке кривой ОФЗ. Иными словами, время для ужесточения денежно-кредитной политики еще не наступило".

Вместе с тем, отмечают аналитики инвесткомпании, регулятор уже говорил, что в среднесрочной перспективе видит преобладание проинфляционных рисков (восстановление потребительского спроса, ослабление рубля, рост бюджетных расходов), что может заставить его перейти к постепенному ужесточению риторики уже в ближайшую пятницу, 16 декабря. "Реализация данного сценария окажет негативное влияние на цены ОФЗ, особенно на коротком участке кривой. При этом сохранение текущей нейтральной тональности в риторике не окажет заметного влияния на рынок и тем самым продлит наблюдаемую боковую динамику", - указывают они в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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