Беспрецедентное падение рынка акций РФ создает интересные возможности для покупки - BCS Express

Беспрецедентное падение рынка акций РФ создает интересные возможности для покупки на долгосрочную перспективу, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рынок оторван от траектории международных площадок, а привычные поводыри не работают, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Исторический спред доходностей индекса Мосбиржи и американского S&P 500 расширился в 2,5 раза. Исторические связи российского рынка акций и привычных факторов его ценообразования нарушены, и перспективы восстановления тонкой настройки довольно туманны. Инвесторам в отечественные акции при принятии решений приходится учитывать косвенные признаки. Отчетность корпораций прикрыта, процесс прогнозирования финансовых потоков крайне затруднен - с этими факторами связан пониженный спрос на бумаги".

Если оперировать финансовыми мультипликаторами двух рынков, то, по оценке эксперта, беспрецедентное падение российского рынка акций создает интересные возможности для покупки, особенно в сравнении с американским рынком. "Российский коэффициент дивидендных выплат в несколько раз превышает международные показатели, а срок окупаемости инвестиций (показатель P/E) в два раза ниже средних и в пять раз меньше американского. Правда, реализация потенциала восстановления индекса Мосбиржи может занять продолжительное время, и к этому надо быть готовым", - указывает Зельцер.

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