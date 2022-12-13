S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4040п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4040 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Накануне S&P 500 оттолкнулся от 100-дневной скользящей средней и локального горизонтального уровня поддержки 3940 пунктов. За этим может последовать новый тест 200-дневной скользящей средней. Осцилляторы не подают "бычьих" сигналов, верхняя граница "медвежьего" канала, которая в прошлый раз не была преодолена, сейчас находится в районе отметки 4060. В случае неудовлетворительного отчета по инфляции коррекция продолжится в направлении 50-дневной скользящей средней, расположенной около 3850 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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