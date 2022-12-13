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13 декабря 2022 года 13:26
Котировки золота, скорее всего, отступят к отметке $1770/унц. во вторник - Sber CIB
Котировки золота, скорее всего, отступят к отметке $1770 за тройскую унцию во вторник, говорится в комментарии Sber CIB. "Цена золота в понедельник снизилась с $1796 до $1781 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США поднялась с 3,59% до 3,62%. Участники рынка золота начали учитывать в котировках возможность того, что потребительская инфляция в США может оказаться выше консенсус-прогноза. Именно так произошло с индексом цен производителей: из-за роста стоимости услуг он повысился сильнее, чем ожидалось", - пишет аналитик Антон Чернышев. Во вторник золото торгуется около $1785 за унцию, констатирует эксперт. В течение дня рынки в США выйдут индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB за ноябрь. Консенсус-прогноз предполагает, что базовый ИПЦ в ноябре вырос на 0,3% м/м, а годовая инфляция продолжила замедляться. "Для рынка золота эти данные, вероятно, станут самыми важными на этой неделе, поскольку от них зависят завтрашние комментарии Федрезерва по итогам заседания. Мы ожидаем, что котировки желтого металла во вторник отступят к уровню поддержки $1770 за унцию", - прогнозирует Чернышев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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