"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФСК ЕЭС", сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Тимура Хайруллина.

Эксперт обращает внимание на заявление заместителя министра энергетики Евгения Грабчака о том, что дефицит инвестпрограммы "Россетей" до 2026г может составить до 225 млрд руб.

"Таким образом, дефицит может оставить около 56 млрд руб. в год в ближайшие 4 года. Соответственно, 56 млрд руб. - это более 17% инвестиционной программы "Россетей" за прошлый год. Поэтому без компенсации этих средств компания может понести потери на уровне свободных финансовых потоков и акционерной стоимости", - указывает Хайруллин.

Тем не менее, в ближайшее время "Россетями" будут консолидированы "ФСК ЕЭС". Поэтому, на взгляд стратега, аналогичные риски снижения справедливой акционерной стоимости бизнеса есть и для "ФСК ЕЭС", которая даже может пересмотреть дивидендную политику.

"Полагаем, что частично затраты компаний на реализацию Восточных проектов будут компенсированы, и до появления информации о том, на каких условиях это будет сделано, сохраняем рекомендацию "держать" по акциям "ФСК ЕЭС", - отмечает эксперт.

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