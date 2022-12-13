Ситуация на рынке энергоресурсов продолжает оказывать давление на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

Ситуация на рынке энергоресурсов продолжает оказывать давление на рубль, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Аналитики констатируют, что во вторник утром ослабление рубля продолжается. "Ситуация на рынке энергоресурсов продолжает оказывать давление на рубль, но в ближайшие дни перспективы роста курса USD/RUB существенно выше 64 руб./$1 пока выглядят ограниченными. Такую динамику рубль, вероятно, будет показывать уже в следующем году по мере снижения торгового профицита России", - прогнозируют в банке.

По мнению экспертов, динамику нефтяным котировкам во вторник задаст ноябрьская ценовая статистика в США: при особо заметном замедлении инфляции фьючерсы Brent могут превысить $80/барр. Для дальнейшей динамики котировок важнейшим вопросом остаются ответные действия РФ на введенные ранее ограничения - сообщается, что подробности этих действий будут раскрыты в ближайшие дни. Инвесторы также будут также следить за процессом принятия в ЕС потолка цен на газ, а ночью будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам нефти в США от API.

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