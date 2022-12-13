BCS Express рекомендует покупать акции CSPC Pharmaceutical с целью HKD11,3

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с целевой ценой HKD11,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты CSPC за I-III квартал 2022г превзошли ожидания. Компания объявила о консолидации департаментов продаж по ряду продуктов и расширении на внутреннем рынке. Менеджмент подтвердил ожидания двузначного роста выручки, чистой прибыли и расходов на НИОКР в 2023г", - отмечают эксперты.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd. - одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая, лидер среди производителей инновационных препаратов и дженериков в стране.

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