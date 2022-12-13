Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США и еврозоны:

- Индекс потребительских цен в США в ноябре;

- Индекс экономических настроений еврозоне в декабре от ZEW.

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