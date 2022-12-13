Котировки нефти, скорее всего, консолидируются в диапазоне $79-80/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, консолидируются в диапазоне $79-80 за баррель Brent во вторник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent восстановили по итогам понедельника часть падений прошлой недели. Февральский фьючерс уже торгуется по $79/барр. Китай продолжает снимать коронавирусные ограничения, хотя заболеваемость растет. Полагаем, что смягчающие меры могут носить временный характер, а локальные власти на местах вполне могут вернуться к жестким карантинам при ухудшении эпидемиологической картины. На этом фоне делать ставку на восстановление китайской деловой активности и спроса на энергоносители затруднительно", - пишет эксперт.

Крылова напоминает, что во вторник в фокусе данные по инфляции в США за ноябрь, важный индикатор для определения дальнейшей политики ФРС, а также ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. Аналитик рассчитывает на удержание котировок Brent в районе $79-80/барр.

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