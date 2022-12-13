Цена нефти может превысить $80/барр. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Цена нефти может превысить $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Sber CIB.

"Баррель нефти Brent в понедельник после ослабления коронавирусных ограничений в Китае подорожал на $1,20, до $78,02, - констатируют эксперты. - Во вторник утром нефтяные котировки превысили $79/барр. на ожиданиях данных о замедлении инфляции в США в ноябре. В течение дня цены на нефть продолжат расти и могут превысить $80/барр. благодаря позитивным макроэкономическим новостям".

Рубль в понедельник подешевел на 1%, до 63 руб./$1, на этом уровне он торгуется и во вторник утром, отмечается в комментарии. Cегодня в центре внимания будет потребительская инфляция в США за ноябрь. Прогнозируется рост ИПЦ на 0,3%. Если индикатор окажется выше ожиданий, то аналитики инвестбанка не исключают ослабление рубля до 63,3 руб./$1. Если ИПЦ будет ниже ожиданий, то рубль вернётся на уровень ниже 63 руб./$1, полагают они.

"Доходности краткосрочных ОФЗ в понедельник снизились на 3-13 б. п. Скорее всего, некоторые участники рынка продолжили реинвестировать средства от погашения на прошлой неделе ОФЗ-26220. Во вторник инвесторы будут ждать объявления условий аукционов. Перед аукционами доходности ОФЗ вырастут на несколько базисных пунктов, как это чаще всего происходило в последние месяцы", - прогнозируют стратеги Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.