Рубль, скорее всего, вернется в середину диапазона 61-63 руб./$1 к концу торгов во вторник - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, к концу торговой сессии во вторник восстановит свои позиции по отношению к доллару при поддержке инфляционной статистики США и вернется в середину диапазона 61-63 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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