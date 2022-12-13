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13 декабря 2022 года 09:09
Краткосрочная перспектива индекса Мосбиржи по-прежнему нейтральна - BCS Express
Краткосрочная перспектива индекса Мосбиржи пока остается нейтральной, предпосылок для серьезных изменений на торгах во вторник нет, говорится в материале эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рынок акций в понедельник продолжил ту же самую боковую тенденцию, которая была характерна для предыдущих недель. Индекс Мосбиржи на низких оборотах и при невысокой амплитуде колебаний торгуется около 2170 пунктов. Какой-то выраженной тенденции на рынке не наблюдается, в том числе и в секторах. Нейтральная динамика рынка акций сама по себе обеспечивает спад торговой активности: снижение волатильности обычно происходит по спирали до момента появления импульса. В то же время отметим, что чем дольше продолжается боковик, тем сильнее может быть выход из него ввиду очевидности этого события. Пробойный импульс может быть сильным, так как значительное число инвесторов будут пытаться присоединиться к долгожданному формирующемуся тренду. Этот момент в ближайшие недели стоит обязательно учитывать, - пишет аналитик в обзоре. - Ключевые уровни по индексу Мосбиржи мы обозначаем в ежедневном режиме, и они пока не меняются. В первую очередь есть локальный узкий коридор 2160-2210 пунктов. Он актуален уже третью неделю. Слом одного из этих рубежей может привести к ускорению движения в сторону уже полноценных границ широкого боковика, сформированного в ноябре. В частности, снизу поддержка расположена на 2080-2120, сверху сопротивление - на 2250 пунктах. Именно при выходе из этого диапазона можно будет рассуждать об устойчивом тренде. Краткосрочный взгляд на перспективы индекса пока нейтральный. Во вторник не наблюдается предпосылок к тому, чтобы что-то серьезно поменялось. Можно лишь предположить незначительный подъем на фоне локального отскока сырьевых цен и в частности фьючерсов на нефть Brent". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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