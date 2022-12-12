Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций и могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона, говорится в аналитическом материале "Ингосстрах-Инвестиции".

"Снижение ключевой ставки ЦБ, постепенное смягчение требований к заемщикам, а также различные меры поддержки от государства способствовали восстановлению объемов кредитования после существенных просадок в марте-апреле текущего года. Согласно комментариям ЦБ, банковский сектор восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. По итогам 10 мес. 2022г Сбербанк получил прибыль в размере 50 млрд руб. (данные по РСБУ), показав существенные темпы восстановления и подтвердив свои лидерские позиции в банковском секторе. За 2022 г. банк может заработать более 200 млрд руб. чистой прибыли", - пишут эксперты.

Стабильность банка, по их мнению, поддерживается существенным объемом собственных средств. "Велика вероятность того, что уже в 2023г Сбер начнет платить дивиденды (на дивидендные выплаты банк может направить более 50% полученной в 2022г чистой прибыли), - считают стратеги "Ингострах-Инвестициии". - Акции Сбера имеют существенный потенциал роста и могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона. По нашим оценкам, акции крупнейшего российского банка по текущим ценам выглядят привлекательно для включения в долгосрочные инвестиционные портфели".

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