Freedom Finance Global сохраняют прогнозную цену акций Microsoft на уровне $227,5

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. на уровне $227,5 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

"Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG) и начале 10-летнего партнерства с фондовой площадкой. IT-гигант будет участвовать в создании инфраструктуры данных для LSE, применяя новейшие облачные решения, а также продукты аналитики и моделирования с использованием Microsoft Azure, искусственного интеллекта и Microsoft Teams. В рамках данного соглашения LSEG обязуется закупить продукты и услуги Microsoft на общую сумму не менее $2,8 млрд в течение следующих 10 лет. С учетом того, что в текущем финансовом году, по оценкам рынка, Microsoft заработает $212 млрд выручки, сделка с LSEG обеспечит дополнительно 0,1% совокупных поступлений или 0,3% выручки сегмента Intelligent Cloud. О влиянии заключенного соглашения на маржу IT-гиганта пока говорить преждевременно, - указывает эксперт Егор Толмачев. - Мы оцениваем данную новость умеренно позитивно, но ввиду лишь незначительного воздействия сделки на финансовые показатели Microsoft и неопределенности относительно ее коммерческих условий сохраняем целевую цену по бумаге на уровне $227,5 с рекомендацией "держать".

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