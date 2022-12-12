Вероятно сохранение бокового диапазона торгов по индексу Мосбиржи до конца 2022г - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно сохранение бокового диапазона торгов по индексу Мосбиржи (диапазон 2160-2250) до конца текущего года, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Рынок акций все еще остается в диапазоне 2160-2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Ключевые события последней недели - положительное ВОСА "ЛУКОЙЛа" по дивидендам, сильнейший отчет Сбербанка и эмбарго + потолок цен на нефть из России - не смогли придать рынку сколь-нибудь существенного импульса. Поэтому корректируем наши ожидания в пользу сохранения боковика в текущем диапазоне до конца года. И только уже в январе ждем попытку роста ближе к 2350-2400 пунктам", - указывают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, подъему должны поспособствовать следующие факторы:

- Свежие дивиденды от "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и ряда других эмитентов. Основной дивидендный поток придется на середину января 2023 года, а в течении января на free float могут поступить 340 млрд рублей;

- Ожидаемый сильный отчет Сбербанка, который занимает почти 15% индекса, по итогам 2022 года, отчет по РСБУ должен выйти ближе к 12-13 января 2023 года.

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