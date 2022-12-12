"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 165 рублей за штуку на фоне опубликованного отчета эмитента за ноябрь 2022г, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Прибыль по итогам месяца составила 124,7 млрд руб., увеличившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, чистая прибыль за 11 мес. 2022г по РСБУ составила 174,8 млрд руб. При этом нужно отметить, что рост прибыли идёт не только за счёт сокращения резервов, но и за счёт качественных показателей. Рентабельность активов за ноябрь составила 4%, стоимость риска, рассчитанная без учета влияния изменения валютных курсов, составила 0,8%, оставаясь на низком уровне. Вслед за ростом прибыли мы пересматриваем прогноз по дивидендам за 2022г до 6,2 руб. Потенциальная текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 4,4%, на "префы" - 4,5%. Доходность низкая, но её нужно воспринимать, как дополнительный бонус", - пишет главный аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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