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12 декабря 2022 года 13:27
Дивиденды НЛМК не оправдывают риски инвестирования в компанию - "Тинькофф Инвестиции"
Рекомендованные Советом директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) дивиденды не оправдывают риски инвестирования в компанию, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Алдар Цыбиков. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022г в размере 2,6 рубля на акцию. Окончательное решение о дивидендах акционеры компании примут на собрании 31 декабря. До 2022г российские сталелитейщики платили самые высокие дивиденды на отечественном рынке. Поэтому объявленные дивиденды выглядят как небольшое утешение для акционеров, и, по нашему мнению, все еще не оправдывают риски инвестирования в компанию", - пишет эксперт. Дела в индустрии, на взгляд аналитика, до сих пор идут не лучшим образом. "НЛМК" не опубликовала отчетность по итогам 9 месяцев 2022г. Компания даже не раскрыла производственные результаты за III квартал, а по итогам I полугодия продажи готовой продукции сильно упали - до минимумов за семь лет, указывает Цыбиков. "Санкции ЕС, снижение темпов роста мировой экономики, усложнение логистики, укрепление рубля и прочие факторы негативно влияют на финансовые показатели "НЛМК", - отмечает эксперт. - Однако в октябре ЕК сделала послабления на поставки сляба из России, это немного поддержит компанию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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