Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций НЛМК

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), бумага является ставкой и на потенциальное ослабление рубля, и на дивиденды за 4К22, говорится в комментарии аналитиков.

"10 декабря "НЛМК" сообщил, что совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9М22 в размере 2,6 руб. на акцию. Окончательное решение по выплате будет принято на внеочередном общем собрании, которое назначено на 31 декабря. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено составить по состоянию реестра акционеров на 11 января 2023 года. Мы можем только приветствовать решение эмитента возобновить выплаты дивидендов, причем примеру могут последовать и другие производители стали ("ММК" и "Северсталь"). Это первое объявление дивидендов в секторе с 3К21. Несмотря на скромную дивидендную доходность (2,4%), рынок, скорее всего, позитивно воспримет новость, так как инвесторы не ожидали промежуточных дивидендов. Мы по-прежнему позитивно оцениваем "НЛМК" - это ставка и на потенциальное ослабление рубля, и на дивиденды за 4К22", - пишет эксперт Дмитрий Смолин.

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