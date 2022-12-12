Главные события недели - Sber CIB

Решения по монетарной политике на текущей неделе примут ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии и Банк России, кроме того, выйдут данные по инфляции в США за ноябрь, отмечают аналитики Sber CIB.

12 декабря:

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за ноябрь;

- Данные по инфляционным ожиданиям населения в США от ФРБ Нью-Йорка.

13 декабря:

- ИПЦ в США за ноябрь;

- Индекс экономических настроений в Германии и еврозоне в декабре от ZEW.

14 декабря:

- Решение ФРС США по монетарной политике;

- Промышленное производство в еврозоне в октябре;

- Индекс цен на импорт и экспорт в США в ноябре.

15 декабря:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Решение Банка Англии по монетарной политике;

- Розничные продажи и промышленное производство в США в ноябре;

- Объем товарно-материальных запасов в США в ноябре;

- Розничные продажи, инвестиции в основной капитал и промышленное производство в Китае в ноябре.

16 декабря:

- Решение Банка России по ключевой ставке;

- Индексы PMI в США, еврозоне и Германии в декабре;

- Сальдо торгового баланса в еврозоне в октябре.

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