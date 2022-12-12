Вероятны незначительные изменения на рынке ОФЗ в понедельник - Sber CIB

Вероятны незначительные изменения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в понедельник, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ РФ (16 декабря), говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка ожидают, что экспортеры по-прежнему будут поддерживать рубль в преддверии налоговых и дивидендных выплат и он постепенно укрепится - до 62,2 руб./$1.

Цена на нефть марки Brent, по мнению аналитиков Sber CIB, может остаться в понедельник вблизи текущих значений в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС США на 0,5 п.п. на заседании 14 декабря 2022 года.

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