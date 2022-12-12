Индекс Мосбиржи может подняться выше 2200п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь вернуться выше отметки 2200 пунктов на фоне роста "аппетита" к риску в рамках текущей недели из-за возможного улучшения инфляционной ситуации в США, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

При этом, отмечает эксперт в комментарии банка, говорить о формировании тренда пока рано.

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