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12 декабря 2022 года 10:22
Индекс Мосбиржи может подняться выше 2200п на текущей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вновь вернуться выше отметки 2200 пунктов на фоне роста "аппетита" к риску в рамках текущей недели из-за возможного улучшения инфляционной ситуации в США, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. При этом, отмечает эксперт в комментарии банка, говорить о формировании тренда пока рано. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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