Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 62-64 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 62-64 руб./$1, по паре евро/рубль - 65,5-67,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль ведет себя относительно стабильно. При этом не в его пользу - снижение цен на российскую нефть. От текущей недели ждут итогов сразу нескольких заседаний по процентным ставкам - ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, где предположительно продолжится ужесточение денежно-кредитной политики в рамках борьбы с растущей инфляцией. В России внимание приковано к предстоящему решению ЦБ РФ по ключевой ставке, которое может повлиять на курс рубля. Мы прогнозируем, что на декабрьском заседании регулятор оставит ставку неизменной. Несмотря на замедление инфляции, эффекты от новостного фона и введения эмбарго на российские энергоносителя еще неясны, поэтому регулятор, вероятно, возьмет паузу и оставит ставку на прежнем уровне", - пишет эксперт.

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