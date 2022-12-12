Возможный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 2190-2220п - Freedom Finance Global

Возможный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник составляет 2190-2220 пунктов, при этом в целом вероятны разнонаправленные движения котировок, лидерами роста на российском фондовом рынке в течение дня могут стать акции металлургических компаний, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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