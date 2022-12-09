"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций Сбербанка с возможным повышением до "покупать", сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова.

"Ноябрьские результаты подтвердили, что банк, по большому счету, оставил трудности 2022г позади и вышел на новый уровень генерации прибыли, опираясь на двузначный рост розничного и корпоративного кредитного портфелей, - пишет эксперт. - Динамика прибыли от октября к ноябрю положительная. Месячная чистая прибыль увеличилась со 122,8 млрд руб. в октябре до 124,7 млрд руб. в ноябре. Контроль за расходами позволил прибыли расти опережающими темпами относительно роста кредитного портфеля".

Аналитик напоминает, что в рекордном 2021г среднемесячный показатель прибыли составил 103,8 млрд руб. Таким образом, ноябрьский результат опережает данный показатель на 20,1%. Это, по мнению Корнилова, означает, что будущая база для выплаты дивидендов также может существенно увеличиться.

"Полагаем, что в 2023г Сбербанк может вернуться к практике распределения прибыли среди акционеров через дивиденды. Сохраняем рекомендацию "на уровне рынка" с возможным повышением до "покупать". Целевая цена на горизонте 12 месяцев сохраняется на уровне 156 руб. за обыкновенную акцию", - указывает стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.