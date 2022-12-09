Котировки акций ExxonMobil могут вырасти до $110 к концу 2022г - Freedom Finance Global

Котировки акций ExxonMobil могут вырасти до $110 к концу 2022г, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Крупнейшая американская нефтегазовая компания ExxonMobil обновила прогноз до 2027г. План по капитальным вложениям сохранен на уровне $20-25 млрд, тогда как инвестиции в проекты по снижению вредных выбросов будут увеличены до $17 млрд (+15% к предыдущему прогнозу). Несмотря на сокращение затрат на разработку нефти и газа, ExxonMobil планирует нарастить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки (МБС), до 4,2 МБС. В 2023г компания планирует завершить программу сокращения издержек и добиться структурной экономии в $9 млрд. По расчетам менеджмента, увеличение добычи в проектах с низкой себестоимостью позволит к 2027г удвоить прибыль и свободный денежный поток по сравнению с показателями 2019г", - отмечается в комментарии.

Эксперт инвесткомпании позитивно оценивает планы компании и ожидает, что котировки ExxonMobil могут подняться до $110 уже до конца года, в том числе благодаря позитивной динамике цен на нефть и газ в зимний период. Рост акций, по мнению Пигарева, создаст привлекательную возможность для фиксации прибыли в ожидании падения спроса на нефтепродукты, газ и продукты нефтехимии в первой половине 2023г в связи с замедлением мировой экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.