"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ozon - одна из историй роста на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Маркетплейс продолжит расти за счет увеличения доли e-commerce в российской розничной торговле, сетевого эффекта (рост числа покупателей привлекает больше продавцов, что в свою очередь увеличивает интерес покупателей, и т. д.), а фокус на внутреннем потреблении придает устойчивость продажам Ozon. Далее Ozon может стать одним из бенефициаров санкций за счет поглощения трафика от ушедших зарубежных компаний и клиентов, испытывающих трудности оформления заказов на зарубежных площадках".

По мнению эксперта, основным драйвером роста расписок станет улучшение финансовых показателей, в частности положительные значения операционного и свободного денежных потоков, и выход компании на стабильную операционную и чистую прибыль за счет адаптации стратегии развития в текущем году. По этим причинам аналитики "Финама" присваивают рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon.

Ozon - один из лидеров электронной коммерции в России, в текущем году сменивший фокус с одного только агрессивного роста на комбинацию развития и повышения операционной эффективности.

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