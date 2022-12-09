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09 декабря 2022 года 17:33
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ozon - одна из историй роста на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Маркетплейс продолжит расти за счет увеличения доли e-commerce в российской розничной торговле, сетевого эффекта (рост числа покупателей привлекает больше продавцов, что в свою очередь увеличивает интерес покупателей, и т. д.), а фокус на внутреннем потреблении придает устойчивость продажам Ozon. Далее Ozon может стать одним из бенефициаров санкций за счет поглощения трафика от ушедших зарубежных компаний и клиентов, испытывающих трудности оформления заказов на зарубежных площадках". По мнению эксперта, основным драйвером роста расписок станет улучшение финансовых показателей, в частности положительные значения операционного и свободного денежных потоков, и выход компании на стабильную операционную и чистую прибыль за счет адаптации стратегии развития в текущем году. По этим причинам аналитики "Финама" присваивают рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon. Ozon - один из лидеров электронной коммерции в России, в текущем году сменивший фокус с одного только агрессивного роста на комбинацию развития и повышения операционной эффективности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АДР-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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