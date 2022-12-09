Котировки меди могут вернуться к отметке $8000 за тонну - Банк "Открытие"

Котировки меди могут вернуться к отметке $8000 за тонну, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября - до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы с распространением коронавируса в КНР. Смягчение позиции Китая по COVID-19 в значительной степени улучшило ожидания участников рынка в отношении перспектив экономической активности в КНР и мире. Это в свою очередь привело к пересмотру краткосрочных прогнозов спроса на медь и другие сырьевые товары", - пишет эксперт.

Аналитик "Открытие Research" также положительно оценивает данные ослабления в Китае, однако ожидает роста волатильности котировок металла в зимние месяцы, когда сезонный рост респираторных заболеваний проявит себя сильнее.

"Реализация послаблений в политике сдерживания COVID-19 может в результате замедлиться, а восстановление экономической активности растянется на несколько месяцев. На текущий момент индекс деловой активности в промышленности КНР находится на уровне 49,2 пунктов (уровень ниже 50 п. указывает на замедление промышленной активности). В этих условиях котировки могут вернуться к $8000 за т и будут оставаться выше средних значений, наблюдаемых во второй половине 2022г ($7771 за т)", - прогнозирует Каримов.

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