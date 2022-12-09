Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 закрылся в минусе в трех из последних шести сессий, что, по данным Bloomberg, стало худшим началом декабря для S&P 500. Вчера рынки открылись ростом, но затем последовал откат и бенчмарк протестировал уровень 3933 пунктов. "Быкам" не хватило позитива, чтобы продолжить восходящее движение к 20-дневной скользящей средней, поэтому более вероятным нам видится тест 50-дневной линии. С другой стороны, "медведи" уже трижды за последний месяц пытались пробить вниз поддержку на уровне 3920 пунктов, но каждый раз покупатели брали верх. Принимая во внимание, что негатив уже учтен в ценах, мы считаем, что рост на рынке более вероятен, чем снижение, в краткосрочной перспективе. Однако на более длинном горизонте S&P 500, скорее всего, продолжит движение в нисходящем канале, берущем начало в январе 2022 года", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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