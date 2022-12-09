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09 декабря 2022 года 15:02
Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей - "Велес Капитал"
Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что всю вторую половину недели рубль преимущественно отыгрывал позиции, потерянные с начала декабря на фоне обвала нефтяных котировок. При этом нефтяным котировкам пока так и не удалось толком оттолкнуться вверх, тогда как рубль уже демонстрировал уверенный рост в ходе последних торговых сессий. По мнению Кравченко, с приближением налоговых платежей декабря можно ожидать новых попыток рубля продвинуться в сторону 62 руб./$1 с дальнейшим укреплением к позициям начала декабря. "В случае ухудшения конъюнктуры для российской валюты ближайшая верхняя граница по паре представляется в диапазоне 63,25-63,5 руб./$1, - указывает аналитик. - При этом следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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