"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 400 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Роснефть" опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2022г по МСФО. Выручка выросла на 15,7% по сравнению с 9 мес. 2021г - до 7,2 трлн руб. Роснефть продолжила увеличивать поставки в страны Азии. Тем не менее, III кв. 2022г оказался слабый. Выручка за III кв. 2022г снизилась год к году на 12,5%, чистая прибыль - на 49,4%. Падение прибыли связано с конфискацией трёх нефтеперерабатывающих заводов в Германии. Таким образом, чистая прибыль за 9 мес. 2022г составила 591 млрд руб. Исходя из полученной прибыли, дивиденд за III кв. 2022г может составить 7,5 руб. на одну акцию. Несмотря на изъятие активов, "Роснефть" остаётся интересной благодаря переориентации на азиатские рынки и флагманскому проекту "Восток ойл", - пишут эксперты инвесткомпании.

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