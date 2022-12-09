"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale на уровне "покупать" с целевой ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Отчет Costco за I квартал 2023 ф.г. оказался немного слабее ожиданий рынка, однако мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Снижение излишков запасов выглядит хорошо для перспектив компании: давление на валовую маржу, которую оказали различные активности (купоны, уценки) для снижения запасов, вероятно, сойдет на нет в ближайшие кварталы. Далее, управление административными издержками способствует сохранению чистой рентабельности на весьма стабильном уровне. Планируемое открытие 24 новых магазинов в 2023 ф.г. поддержит прирост выручки", - пишет эксперт.

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