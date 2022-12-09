Возможно укрепление рубля во второй половине декабря 2022г - "Открытие Инвестиции"

Баланс спроса и предложения на валюту во второй половине декабря смещается в пользу укрепления рубля, возможны уровни 60-61 руб./$1 к концу 2022 года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Вопреки нашим ожиданиям ослабления рубля к концу текущего года до 64-66 руб./$1, отмечаем, что чаша весов склоняется в пользу укрепления нацвалюты в оставшейся части декабря. Повышенный спрос со стороны импортеров в преддверии конца года, пожалуй, исчерпал себя в конце ноября-начале декабря. Спекулятивный спрос на валюту во второй половине текущего месяца также может сократиться, - пишет Шульгин. - Теперь ситуацию берут в свои руки российские экспортеры. Считаем, что баланс спроса и предложения на валюту во второй половине месяца смещается в пользу укрепления рубля. Технически у нас есть основания ожидать уровней 60-61 руб./$1 по паре USD/RUB до конца декабря".

Эксперт при этом отмечает, что прогнозы на 2023 год не изменились. Плавный процесс восстановления импорта и сокращение объема экспорта (с учетом того давления, которое ощущают цены на нефть на фоне признаков рецессии в США и Европе) должен стимулировать дальнейшее сокращение профицита торгового баланса РФ, что предполагает более слабый рубль, указывает он. "Уже к середине 2023 года мы можем увидеть 71-72 руб./$1", - предупреждает аналитик.

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